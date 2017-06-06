«Саутгемтон» пожаловался на «Ливерпуль» в премьер-лигу за переговоры с ван Дейком

«Саутгемптон» сообщил в премьер-лигу о том, что «Ливерпуль» ведет незаконные переговоры с защитником Виргилом ван Дейком, сообщает The Guardian.

«Красные» активно интересуются 25-летним голландцем, а по некоторой информации уже вступили в переговоры с игроком, что возмутило нынешний клуб ван Дейка.

В этой связи «Саутгемптон» обратился в лигу, сообщив, что клуб не получал официального предложения от «Ливерпуля», следовательно не может общаться с игроком, контракт которого действует до 30 июня 2022 года.

В «Ливерпуле» же твердо намерены приобрести ван Дейка и даже готовы установить трансферный рекорд клуба, заплатив за центрального защитника компенсацию в размере 60 миллионов фунтов. Уже известна и зарплата голландца, которая составит 200 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, ван Дейк может стать самым высокооплачиваемым игроком команды.

Добавим, что в минувшем сезоне ван Дейк забил один гол в 21 матче премьер-лиги. Ранее он играл за «Гронинген» (2011-2013) и «Селтик» (2013-2015).