Самуэль Умтити: Дембеле будет полезен «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити прокомментировал интерес каталонцев к нападающему дортмундской «Боруссии» Осману Дембеле.

«У нас с Усманом прекрасные отношения. Знаю, что мой клуб интересуется им, теперь осталось, чтобы стороны пришли к соглашению. Он может быть нам очень полезен. Лично я жду его с распростертыми объятиями», - цитирует Умтити L’Equipe.

В прошедшем сезоне Дембеле принял участие в 48-ми матчах, в которых забил 10 голов и отдал 20 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает Дембеле в 28 миллионов евро.