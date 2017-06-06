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Самуэль Умтити: Дембеле будет полезен «Барселоне»

Источник:  L'EquipeКомментарии

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити прокомментировал интерес каталонцев к нападающему дортмундской «Боруссии» Осману Дембеле.

«У нас с Усманом прекрасные отношения. Знаю, что мой клуб интересуется им, теперь осталось, чтобы стороны пришли к соглашению. Он может быть нам очень полезен. Лично я жду его с распростертыми объятиями», - цитирует Умтити L’Equipe.

В прошедшем сезоне Дембеле принял участие в 48-ми матчах, в которых забил 10 голов и отдал 20 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает Дембеле в 28 миллионов евро.

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