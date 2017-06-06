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Пекка Ринне: Эти две победы над «Питтсбургом» значат для нас очень много

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал победу над «Питтсбургом» в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

- Игра была сегодня очень эмоциональной, как на качелях. Но это финал. Конечно, в первых двух матчах я не был до конца доволен собой. Но эти две победы значат для нас очень много. Да и для меня лично тоже.

Конечно, когда в такие моменты удается совершить такие спасения, это заводит команду. Сэйв необязательно должен быть выдающимся. Но когда получается это сделать в нужный момент, это действительно придает уверенности. Зачастую после таких эпизодов ты и сам лучше видишь шайбу, лучше чувствуешь игру, - передает слова Ринне официальный сайт НХЛ.

Напомним, благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».

Матч

Нэшвилл - Питтсбург - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Ярнкрок (Смит, Уотсон), 14:51 (1:0). Кросби (Думулин), 15:57 (1:1). Годро (Эллис, Золнирчак), 23:45 (2:1). Арвидсон (Нил, Фишер), 33:08 (3:1). Форсберг (Экхольм, Саббэн), 56:37 (4:1 - п.в.).

Место и дата

06 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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