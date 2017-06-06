Пекка Ринне: Эти две победы над «Питтсбургом» значат для нас очень много

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал победу над «Питтсбургом» в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

- Игра была сегодня очень эмоциональной, как на качелях. Но это финал. Конечно, в первых двух матчах я не был до конца доволен собой. Но эти две победы значат для нас очень много. Да и для меня лично тоже.

Конечно, когда в такие моменты удается совершить такие спасения, это заводит команду. Сэйв необязательно должен быть выдающимся. Но когда получается это сделать в нужный момент, это действительно придает уверенности. Зачастую после таких эпизодов ты и сам лучше видишь шайбу, лучше чувствуешь игру, - передает слова Ринне официальный сайт НХЛ.

Напомним, благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».