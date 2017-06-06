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Пиоли назначен главным тренером «Фиорентины»

Источник:  ФК «Фиорентина»Комментарии

«Фиорентина» официально объявила о том, что новым главным тренером команды назначен Стефано Пиоли.

51-летний специалист возвращается во Флоренцию, за которую играл с 1989 по 1995 годы. Контракт Пиоли с «фиалками» рассчитан по схеме «2+1».

В минувшем сезоне тренер работал с «Интером». Он был назначен 8 ноября 2016 и был отправлен в отставку за три тура до окончания чемпионата.

Ранее Пиоли тренировал «Салернитану» (2003-2004), «Модену» (2004-2006), «Парму» (2006-2007), «Гроссето» (2007-2008), «Пьяченцу» (2008-2009), «Сассуоло» (2009-2010), «Кьево» (2010-2011), «Палермо» (2011), «Болонью» (2011-2014) и «Лацио» (2014-2016).

Добавим, что в минувшем сезоне «Фиорентина» под руководством португальца Паулу Соузы заняла восьмое место в серии A.

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