Брайан Раст: Мы с Кросби и Гюнцелем создали много моментов, но это не принесло результата

Нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст прокомментировал поражение «Нэшвиллу» в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

- Наше звено сделало шаг в правильном направлении. Мы с Кросби и Гюнцелем создали много моментов, но, к сожалению, это не принесло желаемого результата. В игре всегда бывают ситуации, которые способны изменить ход встречи. Я считаю, что такой ситуацией мог быть прорыв Сида к воротам, когда он дважды пытался переиграть Ринне.

После этого мы с Джейком имели возможность сыграть на добивании, но шайба каким-то чудом не попала в ворота. Мы рады тому, как сыграло наше звено. Сейчас нужно оставить этот результат в прошлом. Мы сыграли хорошо и знаем это. Постараемся показать такой же уровень хоккея в следующей встрече, при этом хотелось бы добиться успеха у себя дома, - передает слова Раста официальный сайт НХЛ.

Напомним, благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».