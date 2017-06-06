Брайан Раст: Мы с Кросби и Гюнцелем создали много моментов, но это не принесло результата
Нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст прокомментировал поражение «Нэшвиллу» в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ.
- Наше звено сделало шаг в правильном направлении. Мы с Кросби и Гюнцелем создали много моментов, но, к сожалению, это не принесло желаемого результата. В игре всегда бывают ситуации, которые способны изменить ход встречи. Я считаю, что такой ситуацией мог быть прорыв Сида к воротам, когда он дважды пытался переиграть Ринне.
После этого мы с Джейком имели возможность сыграть на добивании, но шайба каким-то чудом не попала в ворота. Мы рады тому, как сыграло наше звено. Сейчас нужно оставить этот результат в прошлом. Мы сыграли хорошо и знаем это. Постараемся показать такой же уровень хоккея в следующей встрече, при этом хотелось бы добиться успеха у себя дома, - передает слова Раста официальный сайт НХЛ.
Напомним, благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».
Матч
Нэшвилл - Питтсбург - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Ярнкрок (Смит, Уотсон), 14:51 (1:0). Кросби (Думулин), 15:57 (1:1). Годро (Эллис, Золнирчак), 23:45 (2:1). Арвидсон (Нил, Фишер), 33:08 (3:1). Форсберг (Экхольм, Саббэн), 56:37 (4:1 - п.в.).
Место и дата
06 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция