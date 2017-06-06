Кирсан Илюмжинов: Готовим соглашение, чтобы занятия по шахматам появились в военных учебных заведениях

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал о планах включения шахмат в программу военных учебных заведениях России.

«Сейчас мы готовим соглашение с Министерством обороны, чтобы в высших военных учебных заведениях, кадетских корпусах, суворовских училищах со следующего учебного года были обязательные или факультативные занятия по шахматам.

Два месяца назад мы уже достигли такой договоренности с руководителем Росгвардии Виктором Золотовым. Теперь шахматные уроки будут преподавать и в их вузах. Мы уже начали проводить соревнования по шахматам в воинских частях Росгвардии – на мой взгляд, будущие офицеры должны уметь играть в шахматы, развивать логическое мышление, терпение и усидчивость», – сказал Илюмжинов в интервью «Известиям».

Добавим, что ФИДЕ реализует программу One billion chess players (миллиард человек, играющих в шахматы на планете).

Сегодня шахматные уроки введены в общеобразовательных школах Мексики, Турции, Азербайджана, Армении и многих регионов России: Белгородской, Тульской, Липецкой и Калужской областях, а также Республики Ингушетия.