NVIDIA запустила программу сертификации компьютерных клубов
Компания NVIDIA запустила программу сертификации компьютерных клубов в России и странах СНГ.
NVIDIA будет выдавать компьютерным клубам сертификаты в зависимости от их оснащения. Сертификация будет производится ежегодно.
В зависимости от рейтинга NVIDIA также будет оказывает сертифицированным клубам информационную поддержку и поддержку местных турниров в рамках разработанной программы.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически