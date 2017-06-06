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NVIDIA запустила программу сертификации компьютерных клубов

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Компания NVIDIA запустила программу сертификации компьютерных клубов в России и странах СНГ.

NVIDIA будет выдавать компьютерным клубам сертификаты в зависимости от их оснащения. Сертификация будет производится ежегодно.


В зависимости от рейтинга NVIDIA также будет оказывает сертифицированным клубам информационную поддержку и поддержку местных турниров в рамках разработанной программы.

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