Чарльз Баркли: Безумно рад находиться в Нэшвилле, плей-офф Кубка Стэнли получился потрясающим

Легендарный форвард клубов НБА «Финикса» и «Филадельфии» Чарльз Баркли поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии плей-офф НХЛ между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом».

- Я безумно рад находиться здесь, потому что плей-офф НБА в этом году получается так себе, а плей-офф Кубка Стэнли – потрясающим.

Я довольно часто общаюсь с Джей-Ар (Джереми Реником), мы с ним в Финиксе соседи. И тот постоянно говорит мне: «Мужик, ты просто обязан побывать на хоккее в Нэшвилле! Это самое безумное зрелище, какое я только видел!»

И тут я получаю этот доброжелательный звонок от комиссионера Беттмэна: «Ты тут наговорил столько хороших вещей про хоккей, почему бы тебе не приехать к нам на матч?» Ну а что, думаю, мне все равно делать нечего, - передает слова Баркли официальный сайт НХЛ.

Напомним, благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».