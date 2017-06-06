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Чарльз Баркли: Безумно рад находиться в Нэшвилле, плей-офф Кубка Стэнли получился потрясающим

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Легендарный форвард клубов НБА «Финикса» и  «Филадельфии» Чарльз Баркли поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии плей-офф НХЛ между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом».

- Я безумно рад находиться здесь, потому что плей-офф НБА в этом году получается так себе, а плей-офф Кубка Стэнли – потрясающим.

Я довольно часто общаюсь с Джей-Ар (Джереми Реником), мы с ним в Финиксе соседи. И тот постоянно говорит мне: «Мужик, ты просто обязан побывать на хоккее в Нэшвилле! Это самое безумное зрелище, какое я только видел!»

И тут я получаю этот доброжелательный звонок от комиссионера Беттмэна: «Ты тут наговорил столько хороших вещей про хоккей, почему бы тебе не приехать к нам на матч?» Ну а что, думаю, мне все равно делать нечего, - передает слова Баркли официальный сайт НХЛ.

Напомним, благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».

Матч

Нэшвилл - Питтсбург - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Ярнкрок (Смит, Уотсон), 14:51 (1:0). Кросби (Думулин), 15:57 (1:1). Годро (Эллис, Золнирчак), 23:45 (2:1). Арвидсон (Нил, Фишер), 33:08 (3:1). Форсберг (Экхольм, Саббэн), 56:37 (4:1 - п.в.).

Место и дата

06 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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