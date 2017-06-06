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Спортивный директор «Торино»: Не думаю, что найдется клуб, который заплатит за Белотти 100 млн евро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортивный директор «Торино» Джанлука Петрачи рассказал, как обстоят дела с продажей нападающего сборной Италии Андреа Белотти.

«Мы не хотим отпускать Белотти в другой клуб, но если в «Торино» поступит хорошее предложение, то мы готовы его рассмотреть. Конечно, трансферный рынок непредсказуем. Трудно представить, что какой-то клуб заплатит за Андреа 100 млн евро. 

«Милан»? Если они хотят видеть Белотти в своей команде, им придется выложить 100 млн. Правила для всех одни. Отмечу, что на данный момент никакой конкретики не было», – заявил Петрачи, слова которого приводит Football Italia.

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед», а также «Барселона». 

В минувшем сезоне 23-летний нападающий провел во всех турнирах 38 матчей, забил 28 голов и отдал 8 голевых передач. 

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