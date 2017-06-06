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Константин Сарсания: Возвращение Халка стало бы интересным вариантом для «Зенита»

Источник:  ТАССКомментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания высказался о возможном возвращении в команду форварда Халка.

«Пока мы не реагировали на информацию, появившуюся в прессе, про возвращение Халка в «Зенит». Но обязательно сделаем это. Безусловно, его возвращение в клуб стало бы для нас интересным вариантом», – приводит ТАСС слова Сарсании.

Напомним, Хал выступал за «Зенит» в 2012-2016 годах и забил 77 голов в 148 матчах.

30 июня 2016 года бразилец перешел в «Шанхай СИПГ». В нынешнем сезоне китайской суперлиги Халк забил восемь голов и сделал пять голевых передач в 12 матчах.

Добавим, что сумма трансфера Халка в клуб из Китая составила 55,8 миллиона евро.

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