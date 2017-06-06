Питер Лавиолетт: Когда нам не хватало Фишера и Джохансена, то Годро пахал за всех
Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт прокомментировал игру нападающего «Предаторз» Фредерика Годро, забросившего в финальной серии против «Питтсбурга» три шайбы.
- Есть много людей, которые помогали ему в развитии - тренеры по юниорам, тренеры в низших лигах, наши тренеры в «Нэшвилле», которые работали летом с Годро. Но надо признать, что тут видна громадная работа самого игрока. Он привык выжимать все из каждого шанса - что в АХЛ, что в финале Кубка Стэнли. Тут нет разницы, если человек - максималист. Только так можно проделать этот огромный путь наверх.
Когда нам не хватало Фишера и Джохансена, то Годро пахал за всех. Он выходил в центре. Он играл на краю. Может быть как в четвертом, так и в первом звене. Это умный и универсальный форвард, - передает слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Напомним, благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».
Матч
Нэшвилл - Питтсбург - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Ярнкрок (Смит, Уотсон), 14:51 (1:0). Кросби (Думулин), 15:57 (1:1). Годро (Эллис, Золнирчак), 23:45 (2:1). Арвидсон (Нил, Фишер), 33:08 (3:1). Форсберг (Экхольм, Саббэн), 56:37 (4:1 - п.в.).
Место и дата
06 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция