Питер Лавиолетт: Когда нам не хватало Фишера и Джохансена, то Годро пахал за всех

Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт прокомментировал игру нападающего «Предаторз» Фредерика Годро, забросившего в финальной серии против «Питтсбурга» три шайбы.

- Есть много людей, которые помогали ему в развитии - тренеры по юниорам, тренеры в низших лигах, наши тренеры в «Нэшвилле», которые работали летом с Годро. Но надо признать, что тут видна громадная работа самого игрока. Он привык выжимать все из каждого шанса - что в АХЛ, что в финале Кубка Стэнли. Тут нет разницы, если человек - максималист. Только так можно проделать этот огромный путь наверх.

Когда нам не хватало Фишера и Джохансена, то Годро пахал за всех. Он выходил в центре. Он играл на краю. Может быть как в четвертом, так и в первом звене. Это умный и универсальный форвард, - передает слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».