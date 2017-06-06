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«Сталь» объявила об уходе Кучука

Источник:  ФК «Сталь» (Каменское)Комментарии

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук завершил работу в клубе.

«После окончания сезона руководство ПФК «Сталь» и главный тренер команды Леонид Кучук приняли совместное решение не продлевать закончившийся полугодичный контракт.

Клуб благодарит Леонида Станиславовича и весь тренерский штаб за проделанную работу и искренне желает успехов в их дальнейшей профессиональной деятельности», – говорится в заявлении на официальном сайте «Стали».

Отметим, что под руководством 57-летнего белорусского тренера «Сталь» заняла восьмое место в премьер-лиге.

Добавим, что ранее стало известно о том, что Кучук является основным кандидатом на пост главного тренера «Ростова».

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