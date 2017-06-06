«Сталь» объявила об уходе Кучука
Источник: ФК «Сталь» (Каменское)Комментарии
Главный тренер «Стали»
Леонид Кучук завершил работу в клубе.
«После окончания сезона руководство ПФК «Сталь» и главный тренер команды Леонид Кучук приняли совместное решение не продлевать закончившийся полугодичный контракт.
Клуб благодарит Леонида Станиславовича и весь тренерский штаб за проделанную работу и искренне желает успехов в их дальнейшей профессиональной деятельности», – говорится в заявлении на официальном сайте «Стали».
Отметим, что под руководством 57-летнего белорусского тренера «Сталь» заняла восьмое место в премьер-лиге.
Добавим, что ранее стало известно о том, что Кучук является основным кандидатом на пост главного тренера «Ростова».
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