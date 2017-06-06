Константин Сарсания: Аршавин в «Зените»? Все возможно

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания высказался о возможном возвращении в команду Андрея Аршавина.

«Возвращение Аршавина? Это такой вопрос: я думаю, что все возможно. Никогда не говори никогда, можно так только ответить», - цитирует Сарсанию «Р-Спорт».

На данный момент 36-летний Аршавин является игроком казахстанского «Кайрата».

В составе «Зенита» нападающий стал трехкратным чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.