Константин Сарсания: Аршавин в «Зените»? Все возможно
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания высказался о возможном возвращении в команду Андрея Аршавина.
«Возвращение Аршавина? Это такой вопрос: я думаю, что все возможно. Никогда не говори никогда, можно так только ответить», - цитирует Сарсанию «Р-Спорт».
На данный момент 36-летний Аршавин является игроком казахстанского «Кайрата».
В составе «Зенита» нападающий стал трехкратным чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
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