Фредерик Годро: Готов даже на полу сидеть, если мне так скажут, вообще не думаю ни о каком шкафчике
Нападающий «Нэшвилла» Фредерик Годро прокомментировал отсутствие в раздевалке «Предаторз» собственного шкафчика.
- Да вы что! Я готов даже на полу сидеть, если мне так скажут! Я просто счастлив быть здесь. И вообще не думаю ни о каком шкафчике, - передает слова Годро официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Годро дебютировал в Кубке Стэнли в пятом матче против «Анахайма», когда «Предаторз» потеряли из-за травм два центрфорварда - Райана Джохансена и Майка Фишера. Форвард «Нэшвилла» в четырех финальной серии против «Питтсбурга» отметился тремя заброшенными шайбами.
Благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».
Матч
Нэшвилл - Питтсбург - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Ярнкрок (Смит, Уотсон), 14:51 (1:0). Кросби (Думулин), 15:57 (1:1). Годро (Эллис, Золнирчак), 23:45 (2:1). Арвидсон (Нил, Фишер), 33:08 (3:1). Форсберг (Экхольм, Саббэн), 56:37 (4:1 - п.в.).
Место и дата
06 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция