Фредерик Годро: Готов даже на полу сидеть, если мне так скажут, вообще не думаю ни о каком шкафчике

Нападающий «Нэшвилла» Фредерик Годро прокомментировал отсутствие в раздевалке «Предаторз» собственного шкафчика.

- Да вы что! Я готов даже на полу сидеть, если мне так скажут! Я просто счастлив быть здесь. И вообще не думаю ни о каком шкафчике, - передает слова Годро официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Годро дебютировал в Кубке Стэнли в пятом матче против «Анахайма», когда «Предаторз» потеряли из-за травм два центрфорварда - Райана Джохансена и Майка Фишера. Форвард «Нэшвилла» в четырех финальной серии против «Питтсбурга» отметился тремя заброшенными шайбами.

Благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».