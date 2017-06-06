«Локомотив» сыграет три контрольных матча на сборе в Австрии

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», московский клуб проведет подготовку к следующему сезону в Австрии.

Отмечается, что основной состав будет базироваться в Бад-Кляйнкирххайме, где пробудет с 15 июня по 1 июля. Тренерский штаб красно-зеленых запланировал три контрольных встречи. Соперники и даты матчей будут известны позднее.

Также сообщается, что в середине июня приступают к тренировкам в Москве «Казанка» и молодежный состав «Локо».

Напомним, подопечные Юрия Семина в сезоне 2016/17 заняли 8-е место в РФПЛ и выиграли Кубок России.