Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл4 : 1Питтсбург
Футбол  Дания- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Майк Салливан: Тяжело выигрывать, когда забиваешь один гол

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал поражение в четвертом матче финальной серии плей-офф против «Нэшвилла».

- Мне многое сегодня понравилось. Однако с точки зрения результата я разочарован. Тяжело выигрывать, когда забиваешь один гол. Хотя сегодня, нам мой взгляд, мы создали больше опасных моментов, чем в предыдущих матчах, - передает слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».

Матч

Нэшвилл - Питтсбург - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Ярнкрок (Смит, Уотсон), 14:51 (1:0). Кросби (Думулин), 15:57 (1:1). Годро (Эллис, Золнирчак), 23:45 (2:1). Арвидсон (Нил, Фишер), 33:08 (3:1). Форсберг (Экхольм, Саббэн), 56:37 (4:1 - п.в.).

Место и дата

06 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фредерик Годро: Готов даже на полу сидеть, если мне так скажут, вообще не думаю ни о каком шкафчикеНападающий «Нэшвилла» Фредерик Годро прокомментировал отсутствие в раздевалке «Предаторз» собственного шкафчика.Питер Лавиолетт: Когда нам не хватало Фишера и Джохансена, то Годро пахал за всехГлавный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт прокомментировал игру нападающего «Предаторз» Фредерика Годро, забросившего в финальной серии против «Питтсбурга» три шайбы.Чарльз Баркли: Безумно рад находиться в Нэшвилле, плей-офф Кубка Стэнли получился потрясающимЛегендарный форвард клубов НБА «Финикса» и «Филадельфии» Чарльз Баркли поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии плей-офф НХЛ между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом».Брайан Раст: Мы с Кросби и Гюнцелем создали много моментов, но это не принесло результатаНападающий «Питтсбурга» Брайан Раст прокомментировал поражение «Нэшвиллу» в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ.Пекка Ринне: Эти две победы над «Питтсбургом» значат для нас очень многоВратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал победу над «Питтсбургом» в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ.«Мы на месте Малкина врезали бы отмороженному фанату!» Скандал в НХЛ (видео)«Мы на месте Малкина врезали бы отмороженному фанату!» Скандал в НХЛ (видео)А что происходит с лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным? Куда он вдруг пропал?Питер Лавиолетт: Ринне стал решающим фактором нашей победыГлавный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт после четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (4:1) оценил игру голкипера Пекки Ринне.«Солнце вертится вокруг Земли!» Канадцы в финале НХЛ удивляют даже этим (видео)«Солнце вертится вокруг Земли!» Канадцы в финале НХЛ удивляют даже этим (видео)Неужели «Питтсбург» упустит титул чемпиона?Сидни Кросби: У «Питтсбурга» были классные шансы, но все пошло не такФорвард «Питтсбурга» Сидни Кросби оценил игру команды в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (1:4).В НХЛ назвали лучшую команду за всю историю лигиКак сообщает пресс-служба НХЛ, болельщики признали «Эдмонтон» образца сезона-1984/85 лучшей командой в истории лиги.Разгром от сборной России в Венгрии и второе поражение «Питтсбурга» в Нэшвилле. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» и сравнял счет финальной серии Кубка СтэнлиВ четвертом матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1.Форвард «Нэшвилла» Джохансен на один день стал мэром городаНападающий «Предаторз» Райан Джохансен на один день стал почетным мэром города Нэшвилл.Майк Салливан: Верим, что Малкин и Кросби продолжат набирать очкиГлавный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан верит в то, что Сидни Кросби и Евгений Малкин смогут принести своей команде еще один Кубок Стэнли.«Калгари» отправил запрос «Вашингтону» по обмену ОвечкинаКак сообщает Twitter RumorBreak, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может перебраться в «Калгари».Джейк Гюнцель: Завтра Малкин будет готов показать все, на что способенНападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель уверен в мотивации своего партнера Евгения Малкина на четвертый матч Кубка Стэнли против «Нэшвилла»«Химки» вышли в финал Лиги ВТБ, Нобоа перешел в «Зенит», а «Голден Стэйт» вновь обыграл «Кливленд». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Александр Кожевников: Малкин - лидер, и он это показывает там, где нужно это делать - на площадкеДвукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников прокомментировал игру российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в Кубке Стэнли.Стив Симмонс: Фанаты «Лифс» выдохните, «Торонто» не интересуется КовальчукомЖурналист Toronto Sun Стив Симмонс прокомментировал возможный переход нападающего сборной России Ильи Ковальчука в «Торонто».
Футбол
«Лион» продаст Вальбуэна в «Фенербахче» за четыре миллиона евро
Футбол
Константин Сарсания: Аршавин в «Зените»? Все возможно
Футбол
Константин Сарсания: Возвращение Халка стало бы интересным вариантом для «Зенита»
Футбол
Пиоли назначен главным тренером «Фиорентины»
все новости
Нэшвилл
Нэшвиллкалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Майк Салливан
Майк Салливанвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли