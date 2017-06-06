Майк Салливан: Тяжело выигрывать, когда забиваешь один гол

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал поражение в четвертом матче финальной серии плей-офф против «Нэшвилла».



- Мне многое сегодня понравилось. Однако с точки зрения результата я разочарован. Тяжело выигрывать, когда забиваешь один гол. Хотя сегодня, нам мой взгляд, мы создали больше опасных моментов, чем в предыдущих матчах, - передает слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».