Майк Салливан: Тяжело выигрывать, когда забиваешь один гол
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал
поражение в четвертом матче финальной серии плей-офф против «Нэшвилла».
- Мне многое сегодня понравилось. Однако с точки зрения результата я разочарован. Тяжело выигрывать, когда забиваешь один гол. Хотя сегодня, нам мой взгляд, мы создали больше опасных моментов, чем в предыдущих матчах, - передает слова Салливана официальный сайт НХЛ.
Напомним, благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».
Матч
Нэшвилл - Питтсбург - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Ярнкрок (Смит, Уотсон), 14:51 (1:0). Кросби (Думулин), 15:57 (1:1). Годро (Эллис, Золнирчак), 23:45 (2:1). Арвидсон (Нил, Фишер), 33:08 (3:1). Форсберг (Экхольм, Саббэн), 56:37 (4:1 - п.в.).
Место и дата
06 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция