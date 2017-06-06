«Лион» продаст Вальбуэна в «Фенербахче» за четыре миллиона евро
Источник: FanatikКомментарии
Полузащитник «Лиона»
Матье Вальбуэна продолжит карьеру в «Фенербахче». За переход 32-летнего
француза турецкий клуб заплатит четыре миллиона евро, сообщает Fanatik.
Контракт Вальбуэна с «Фенербахче» будет рассчитан на три года, а его зарплата в Стамбуле составит три миллиона евро.
Напомним, Вальбуэна перешел в «Лион» в 2015 году из московского «Динамо», подписав трехлетний контракт. Таким образом, соглашение игрока с клубом действует до 2018 года.
В нынешнем сезоне полузащитник забил десять голов и сделал восемь голевых передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах.
Добавим, что «Фенербахче» занял третье место в чемпионате Турции и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.
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