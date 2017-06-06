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Роналду получит бесплатный кофе в Неаполе за дубль в ворота «Ювентуса»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT со ссылкой на Real Madrid Info, нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду одна из кофеен Неаполя пообещала бесплатный кофе за дубль в ворота «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов.

«Роналду, если ты зайдешь сюда, твой кофе уже оплачен», – говорится в обращении к 32-летнему игроку.

На другой табличке, посвященной «Ювентусу», говорится: «Они могут воровать только в Италии. В Европе не получается».

Напомним, «Реал» обыграл «Ювентус» в Кардиффе 3 июня со счетом 4:1.

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