Роналду получит бесплатный кофе в Неаполе за дубль в ворота «Ювентуса»

Как сообщает RT со ссылкой на Real Madrid Info, нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду одна из кофеен Неаполя пообещала бесплатный кофе за дубль в ворота «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов.

«Роналду, если ты зайдешь сюда, твой кофе уже оплачен», – говорится в обращении к 32-летнему игроку.

На другой табличке, посвященной «Ювентусу», говорится: «Они могут воровать только в Италии. В Европе не получается».

Coffee shop in Napoli: "Ronaldo if you pass by here your coffee is paid for. Only in Italy they can steal, in Europe they can't." pic.twitter.com/tkfZj7yMcb