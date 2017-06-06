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Автомобиль взорвался на скорости 500 км/ч во время дрэг-рейсинг в США (ВИДЕО)

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Во время соревнований по дрэг-рейсингу, проходивших в американском штате Нью-Гэмпшир, взорвался автомобиль. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Star.

Через несколько секунд после старта на скорости около 500 километров в час машина загорелась и развалилась на составные части.

Находившаяся за рулем взорвавшейся машины 28-летняя гонщица Кортни Форс чудом не пострадала.

Отметим, что дрэг-рейсинг – гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом на дистанцию в 402 метра. По сути дрэг-рейсинг является гонкой на ускорение, которая проводится на прямой трассе. В США такие заезды проводятся уже более полувека.

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