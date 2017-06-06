«Ростов» не будет продлевать контракт с защитником Симичем

Как стало известно «Советскому спорт», «Ростов» не заинтересован в том, чтобы оставить у себя защитника Марко Симича.

У футболиста в конце июня закончится контракт с донским клубом и «Ростов», скорее всего, не предложит игроку новое соглашение.

Напомним, что Симич перешел в «Ростов» в марте на правах свободного агента. За желто-синих игрок обороны провел 6 матчей в РФПЛ.

Таблица трансферов РФПЛ