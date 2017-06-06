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«Ростов» не будет продлевать контракт с защитником Симичем

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как стало известно «Советскому спорт», «Ростов» не заинтересован в том, чтобы оставить у себя защитника Марко Симича.

У футболиста в конце июня закончится контракт с донским клубом и «Ростов», скорее всего, не предложит игроку новое соглашение.

Напомним, что Симич перешел в «Ростов» в марте на правах свободного агента. За желто-синих игрок обороны провел 6 матчей в РФПЛ.

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