«Ростов» не будет продлевать контракт с защитником Симичем
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как стало известно «Советскому спорт», «Ростов» не заинтересован в том, чтобы оставить у себя защитника Марко Симича.
У футболиста в конце июня закончится контракт с донским клубом и «Ростов», скорее всего, не предложит игроку новое соглашение.
Напомним, что Симич перешел в «Ростов» в марте на правах свободного агента. За желто-синих игрок обороны провел 6 матчей в РФПЛ.
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