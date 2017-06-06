Владимир Крикунов: Нас немножко в это межсезонье «подрезал» «Вегас», лучшие доступные иностранцы хотят туда

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов рассказал о том, как проходит формирование состава команды на следующий сезон КХЛ.

- По большому счету работу по составу мы завершили, нам нужно только взять еще одного или двух нападающих-иностранцев. Не факт, что будет шесть легионеров, но идея такая есть, чтобы конкуренция была, чтобы ребята не думали, что им место гарантировано в составе. Потом можно будет определиться, кто лучше, и, если что, шестого освободить.

Нас немножко в это межсезонье «подрезал» «Вегас», потому что все лучшие доступные иностранцы хотят туда, ждут, что предложение получат. Сейчас на рынке не совсем то, что нам хотелось бы, - передает слова Крикунова «Р-Спорт».

Напомним, что в минувшем сезоне «Автомобилист» занял 11-е место в Восточной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.