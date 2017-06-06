Валерий Маслов: Это не состав сборной России, а цирк
Бывший футболист сборной СССР Валерий Маслов поделился мнением об игре сборной России с
венграми.
- Матч с Венгрией - убедительная победа порадовала или статус товарищеского матча все-таки не должен вводить в заблуждение?
- Впечатление, несмотря на счет, осталось плачевное, - приводит слова Маслова «Газета.ру« - Защиты как не было, так и нет, Игорь Акинфеев очень слабый матч провел, чуть гол в свои ворота не привез. Александр Самедов не двигается. Денис Глушаков меня разочаровал, вот что главное - в «Спартаке» и в сборной это два разных человека. Я бы ему капитанскую повязку дал, может, тогда завел бы команду. Зачем вратарю повязка? Он и так авторитет имеет большой. В общем, проблем много.
- Венгры вас чем-то удивили?
- Их не надо сравнивать с Евро-2016, тогда во Франции была совершенно другая команда. Там они бились и кусались - амбалы бегают по 190 ростом все. Раньше они нас терпеть не могли, бились с нами, дрались даже, а вчера - сплошное равнодушие.
- А чем удивила тогда команда Черчесова?
- Первый гол понравился у сборной России, но там защитник, конечно, учудил — за такие моменты уже в детских школах ругают, а тут профессионал. А чем удивлять? Моментов-то вообще нет! И интересного тоже. Глушаков мяч получает спиной к чужим воротам! И отдает назад, либо на Акинфеева, либо на Виктора Васина… Который, кстати, далеко не лучше играет братьев Березуцких или Сергея Игнашевича. На такую игру выпускают Федора Кудряшова, Романа Шишкина в сборную взяли. Это такой уровень?! Они на всех позициях играют и везде плохо. Это же цирк какой-то.
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция