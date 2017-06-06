Валерий Маслов: Это не состав сборной России, а цирк

Бывший футболист сборной СССР Валерий Маслов поделился мнением об игре сборной России с венграми.



- Матч с Венгрией - убедительная победа порадовала или статус товарищеского матча все-таки не должен вводить в заблуждение?

- Впечатление, несмотря на счет, осталось плачевное, - приводит слова Маслова «Газета.ру« - Защиты как не было, так и нет, Игорь Акинфеев очень слабый матч провел, чуть гол в свои ворота не привез. Александр Самедов не двигается. Денис Глушаков меня разочаровал, вот что главное - в «Спартаке» и в сборной это два разных человека. Я бы ему капитанскую повязку дал, может, тогда завел бы команду. Зачем вратарю повязка? Он и так авторитет имеет большой. В общем, проблем много.

- Венгры вас чем-то удивили?

- Их не надо сравнивать с Евро-2016, тогда во Франции была совершенно другая команда. Там они бились и кусались - амбалы бегают по 190 ростом все. Раньше они нас терпеть не могли, бились с нами, дрались даже, а вчера - сплошное равнодушие.

- А чем удивила тогда команда Черчесова?

- Первый гол понравился у сборной России, но там защитник, конечно, учудил — за такие моменты уже в детских школах ругают, а тут профессионал. А чем удивлять? Моментов-то вообще нет! И интересного тоже. Глушаков мяч получает спиной к чужим воротам! И отдает назад, либо на Акинфеева, либо на Виктора Васина… Который, кстати, далеко не лучше играет братьев Березуцких или Сергея Игнашевича. На такую игру выпускают Федора Кудряшова, Романа Шишкина в сборную взяли. Это такой уровень?! Они на всех позициях играют и везде плохо. Это же цирк какой-то.