«Спартак» объявил о продлении контракта с Каррерой до 2019 года
Главный тренер «Спартака»
Массимо Каррера подписал новый контракт с клубом. Соглашение 53-летнего итальянца
с красно-белыми рассчитано до 31 мая 2019 года.
Каррера вошел в тренерский штаб «Спартака» после Евро-2016, став ассистентом главного тренера Дмитрия Аленичева.
5 августа 2016 года после вылета команды из Лиги Европы Аленичев ушел в отставку, а Каррера был назначен исполняющим обязанности главного тренера. А 17 августа итальянец был утвержден в должности.
В итоге Каррера привел «Спартак» к победе в чемпионате России, вернув клубу чемпионский спустя 16 лет.
Под руководством Карреры «Спартак» провел 30 матчей, в которых одержал 21 победу при трех ничьих и шести поражениях.
Отметим, что предыдущий контракт Карреры действовал до 30 июня 2018 года.