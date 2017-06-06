«Арсенал» может купить Ляказетта в случае ухода Санчеса
Источник: France FootballКомментарии
Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт в ближайшее время может пополнить состав лондонского «Арсенала».
Как сообщает France Football, «канониры» сделают предложение «Лиону» по трансферу Ляказетта в случае ухода Алексиса Санчеса.
Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Ляказетта в 40 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Ляказетт принял участие в 39-ти матчах, забил 35 голов и сделал 5 результативных передач.
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