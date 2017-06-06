Совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат»

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров рассказал, что принято решение о переименовании футбольного клуба в «Ахмат».

– Совет клуба принял решение о переименовании клуба в «Ахмат». Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России.

Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не «Терек» Грозный, а «Ахмат» Грозный, – приводит слова Айдамирова ТАСС.

Напомним, что по итогам завершившегося чемпионата России «Терек» занял в чемпионате России сезона-2016/17 пятое место.