Промес остался в сборной Голландии
Главный тренер
сборной Голландии Дик Адвокат включил полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в
состав команды на матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с
Люксембургом.
До этого сборная Голландии провела два товарищеских матча – с Марокко (2:1) и Кот-д’Ивуаром (5:0). В первой игре Промес забил гол и сделал голевую передачу, а во второй – вышел на замену за 78-й минуте.
После этих матчей Адвокат определился с окончательным составом игроков, которые будут готовиться к матчу с Люксембургом.
Напомним, сборная Голландии занимает четвертое место в группе A отборочного турнира, отставая на три очка от занимающей второе место Швеции и на шесть – от лидирующей Франции.
Матч Голландия – Люксембург пройдет 9 июня в Роттердаме.
Матч
Место и дата
09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция