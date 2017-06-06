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Промес остался в сборной Голландии

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат включил полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в состав команды на матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Люксембургом.

До этого сборная Голландии провела два товарищеских матча – с Марокко (2:1) и Кот-д’Ивуаром (5:0). В первой игре Промес забил гол и сделал голевую передачу, а во второй – вышел на замену за 78-й минуте.

После этих матчей Адвокат определился с окончательным составом игроков, которые будут готовиться к матчу с Люксембургом.

Напомним, сборная Голландии занимает четвертое место в группе A отборочного турнира, отставая на три очка от занимающей второе место Швеции и на шесть – от лидирующей Франции.

Матч Голландия – Люксембург пройдет 9 июня в Роттердаме.

Матч

Голландия - Люксембург

Место и дата

09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

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