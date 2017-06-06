«Манчестер Юнайтед»: Янузай открыт для предложений

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай может покинуть команду уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN FC, руководство «МЮ» готово рассмотреть варианты продажи Януза. Манкунианцы намерены выручить за 22-летнего бельгийца не менее 9 миллионов евро.

Отмечается, что если Янузай не получит предложения от другого клуба, то останется в «МЮ» и будет готовиться с основным составом к новому сезону. Текущий контракт полузащитника расчитан до лета 2018 года.

Прошлый сезон Янузай провел на правах аренды в «Сандерленде», где сыграл в 27-ми матчах и отдал три голевых передачи.