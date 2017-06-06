Сергей Смагин: Соперникам Карлсена придется непросто

Вице-президент Шахматной федерации Москвы гроссмейстер Сергей Смагин поделился мнением о норвежце Магнусе Карлсене.

- Кого можно выделить из десятки? Кто, на ваш взгляд, находится сейчас в лучшей форме?

- Очевидно, это Карлсен. Он очень долго не играл, явно соскучился по шахматам, и вчерашний блиц-турнир показал, что он находится в блестящей форме, - приводит слова Смагина «Газета.ру» - Пусть блиц - не основной критерий, но все же реакция, скорость мышления достаточно показательны. Он очень сильно его провел и видно, что горит желанием играть, и его соперникам придется явно очень непросто. Все-таки это его домашний турнир, и он его выигрывал лишь однажды, и поэтому нацелен на первое место. Он явный фаворит. Также интересно посмотреть, как будет выступать Уэсли Со,который в последний год выиграл серию очень сильных соревнований, но в таком плотном турнире он играет впервые. И это покажет, готов ли он в принципе нацелиться на борьбу за звание чемпиона мира, или пока еще сыроват.

- В первом же туре встретятся Карлсен и Со. Можно ли этот поединок назвать очной битвой фаворитов?

- В данном случае это не так, потому Со в турнире такого уровня пока не однозначный фаворит. Есть еще как минимум пять шахматистов, которые не уступают ему ни в опыте, ни в классе, ни в результатах. Просто у него очень удачный год, и интересно посмотреть, случайность ли это, или закономерность. С другой стороны, можно сказать, что американцу в определенной степени повезло, потому что Карлсен традиционно спокойно начинает турниры. Он разыгрывается, как правило, третьему-четвертому туру. в этом плане, тех, кто будет играть с норвежцем значительно позже, ждут трудности. Причем, у чемпиона мира такое происходит из турнира в турнир. Правда есть один момент, который в этот раз может помешать продолжить традицию. У него был долгий перерыв в выступлениях, он настолько соскучился, что сразу начнет зажигать, а его текущий потенциал и настрой очень высокий.