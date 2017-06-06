Арда Туран отчислен из состава сборной Турции
Источник: FanatikКомментарии
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран исключен из состава сборной Турции после конфликта на борту самолета с журналистом одной из турецких газет.
Как сообщает Fanatik, главный тренер Фатих Терим и президент футбольной федерации страны Йылдырым Демироненом провели встречу с Тураном и сообщили о принятом решении.
Напомним, ранее сообщалось, что игрок вступил в потасовку на самолете с журналистом.
Команда Турции направлялась в Словению для подготовки к матчу со сборной Косова.
Сборная Турции сыграет с Косово 11 июня на стадионе «Лоро Боричи».
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