Арда Туран отчислен из состава сборной Турции

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран исключен из состава сборной Турции после конфликта на борту самолета с журналистом одной из турецких газет.

Как сообщает Fanatik, главный тренер Фатих Терим и президент футбольной федерации страны Йылдырым Демироненом провели встречу с Тураном и сообщили о принятом решении.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок вступил в потасовку на самолете с журналистом.

Команда Турции направлялась в Словению для подготовки к матчу со сборной Косова.

Сборная Турции сыграет с Косово 11 июня на стадионе «Лоро Боричи».