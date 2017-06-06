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«Манчестер Сити» может начать переговоры по трансферу Бертрана

Источник:  Daily MailКомментарии

Защитник «Саутгемптона» Райан Бертран обратил на себя внимание «Манчестер Сити».

«Горожане» пока так и не смогли договориться с «Монако» о трансфере защитника Бенжамена Менди. «Монегаски» не соглашаются расставаться с игроком обороны сборной Франции меньше чем за 40 миллионов фунтов.

В этой связи «Манчестер Сити» может переключиться на другую кандидатуру – защитника «Саутгемптона» Райана Бертрана.

С 2006 по 2015 годы Бертран принадлежал «Челси». При этом за эти девять лет он девять раз уходил в аренду.

С 2014 года защитник играет за «Саутгемптон». В минувшем сезоне 27-летний британец забил два гола и сделал пять голевых передач в 28 матчах премьер-лиги.

Добавим, что ранее стало известно о том, что «Манчестер Сити» отказался от приобретения другого защитника «Саутгемптона» – Виргила ван Дейка.

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