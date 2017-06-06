Футболисты сборной Чили прибыли в Москву для участия в Кубке конфедераций

Участник Кубка конфедераций сборная Чили во вторник утром прилетела в Москву. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Чемпионы Южной Америки стали первой национальной командой, которая прибыла в Россию. Победители двух последних Кубков Америки в пятницу проведет товарищеский матч со сборной России. Встреча пройдет 9 июля на поле стадиона «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что сборная Чили стартует в Кубке конфедераций 18 июня встречей с командой Камеруна.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

