Лучано Спаллетти: С руководством «Интера» пожали друг другу руки
Источник: Football ItaliaКомментарии
Бывший главный тренер
«Ромы» Лучано Спаллетти заявил, что достиг договоренности с руководством «Интера».
58-летний итальянец вместе со спортивным директором «Интера» Пьеро Аузилио вылетел в Китай, где проведет встречу с представителями владельца клуба – компании Suning Group.
«Все в порядке. Мы пожали друг другу руки. Мы старомодны, поэтому договариваемся, пожав друг другу руки. Нам нужно собрать пресс-конференцию, после чего сделаем все остальное», – сказал Спаллетти.
Напомним, под руководством Спаллетти «Рома» заняла второе место в серии A, однако тренер отказался продлевать контракт с клубом.
Добавим, что «Интер» в минувшем сезоне финишировал на седьмом месте.
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