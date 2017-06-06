Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл4 : 1Питтсбург
Футбол  Дания- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лучано Спаллетти: С руководством «Интера» пожали друг другу руки

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти заявил, что достиг договоренности с руководством «Интера».

58-летний итальянец вместе со спортивным директором «Интера» Пьеро Аузилио вылетел в Китай, где проведет встречу с представителями владельца клуба – компании Suning Group.

«Все в порядке. Мы пожали друг другу руки. Мы старомодны, поэтому договариваемся, пожав друг другу руки. Нам нужно собрать пресс-конференцию, после чего сделаем все остальное», – сказал Спаллетти.

Напомним, под руководством Спаллетти «Рома» заняла второе место в серии A, однако тренер отказался продлевать контракт с клубом.

Добавим, что «Интер» в минувшем сезоне финишировал на седьмом месте.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дэвид Симэн: Буду рад, если Харт перейдет в «Арсенал»Бывший вратарь лондонского «Арсенала» Дэвид Симэн рассказал, что хотел бы видеть Джо Харта игроком «канониров».Спортивный директор «Торино»: Не думаю, что найдется клуб, который заплатит за Белотти 100 млн евроСпортивный директор «Торино» Джанлука Петрачи рассказал, как обстоят дела с продажей нападающего сборной Италии Андреа Белотти.Пиоли назначен главным тренером «Фиорентины»«Фиорентина» официально объявила о том, что новым главным тренером команды назначен Стефано Пиоли.Смолов как Джеко! Итоги еврочемпионатовСмолов как Джеко! Итоги еврочемпионатов«Советский спорт» ярко и красочно подводит итоги ведущих еврочемпионатов.Франческо Тотти: Не могу сказать, что завершаю карьеруКапитан и полузащитник «Ромы» Франческо Тотти рассказал о планах на будущее.Спортивный директор «Интера»: О назначении Спаллетти будет объявлено на специальной пресс-конференцииСпортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио сообщил, что бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти близок к подписанию контракта с итальянским клубом.«Милан» отказался от приглашения Мораты и намерен вернуть ОбамеянгаРуководство «Милана» продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Tuttosport.«Эвертон» включился в борьбу за Кейта«Эвертон» стал еще одним претендентом на полузащитника «Лацио» Бальде Кейта, сообщает Tuttomercatoweb.Президент «Ромы»: Щесны сказал мне, что хочет остаться в «Роме»Президент «Ромы» Джеймс Палотта сообщил, что голкипер сборной Польши Войцех Щесны планирует остаться в столице Италии.Манолас близок к подписанию нового контракта с «Ромой»Защитник сборной Греции Костас Манолас планирует остаться в «Роме». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.«Милан» дал время Доннарумме до 16 июняРуководство «Милана» и голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжают вести переговоры о новом контракте.Пепе: У меня есть предложения не только от «Интера» и «ПСЖ»Защитник мадридского «Реала» Пепе рассказал о своих планах на будущее, отметив, что собирается покинуть «сливочных» этим летом.«Интер» отказался продавать Перишича в «МЮ»Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич продолжит выступления в серии А.Спаллетти вылетит в Китай для встречи с владельцами «Интера»Бывший главный тренер «Зенита» и «Ромы» Лучано Спалетти в ближайшее время вылетит в Китай для встречи с владельцами миланского «Интера», сообщает Football Italia.Аллегри продлит контракт с «Ювентусом», несмотря на выгодное предложение от «Пари Сен-Жермен»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в ближайшие дни подпишет новый контракт со «Старой сеньорой», несмотря на очень выгодное предложение со стороны «Пари Сен-Жермен», сообщает Football Italia.Симоне Индзаги: Я рад, что продлил контракт с «Лацио»Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подтвердил информацию о том, что продлил контракт с клубом.«Фиорентина» подписала защитника «Палмейраса» Витора УгоИтальянская «Фиорентина» на своем официальном сайте объявила о подписании бразильского защитника Витора Уго, который ранее выступал за «Палмейрас».«Зенит» интересуется полузащитником «Фиорентины» БаделемКак сообщает «Матч ТВ», футболист «Фиорентины» Милан Бадель может продолжить карьеру в «Зените».Президент «Ромы»: Тотти может продолжить карьеру в MLSПрезидент «Ромы» Франческо Паллотта заявил, что нападающий Франческо Тотти рассматривает варианты с продолжением карьеры в MLS.«ПСЖ» предложил Аллегри 10 млн евро за сезонНаставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может перебраться в чемпионат Франции. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Футбол
Промес остался в сборной Голландии
Футбол
Совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат»
Футбол
«Ростов» не будет продлевать контракт с защитником Симичем
Футбол
Роналду получит бесплатный кофе в Неаполе за дубль в ворота «Ювентуса»
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Лучано Спаллетти
Лучано Спаллеттивсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости