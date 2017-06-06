Лучано Спаллетти: С руководством «Интера» пожали друг другу руки

Бывший главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти заявил, что достиг договоренности с руководством «Интера».

58-летний итальянец вместе со спортивным директором «Интера» Пьеро Аузилио вылетел в Китай, где проведет встречу с представителями владельца клуба – компании Suning Group.

«Все в порядке. Мы пожали друг другу руки. Мы старомодны, поэтому договариваемся, пожав друг другу руки. Нам нужно собрать пресс-конференцию, после чего сделаем все остальное», – сказал Спаллетти.

Напомним, под руководством Спаллетти «Рома» заняла второе место в серии A, однако тренер отказался продлевать контракт с клубом.

Добавим, что «Интер» в минувшем сезоне финишировал на седьмом месте.