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Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии»

Источник:  SPORT1.deКомментарии

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом Sport1 сообщил агент итальянского футболиста Мино Райола.

– Да, Балотелли будет играть в Дортмунде, – передает издание слова Райолы.

Напомним, что в минувшем сезоне 26-летний нападающий забил 17 мячей в 28 матчах за «Ниццу», а также отдал 7 голевых передач. Контракт Балотелли с французским клубом истекает в конце этого месяца.

Ранее Райола рассказал об интересе к своему клиенту со стороны «Марселя». Также сообщалось, что нападающего намерен пригласить в «Зенит» новый тренер петербуржцев Роберто Манчини.

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