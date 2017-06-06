Форвард «Ниццы» Марио Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом Sport1 сообщил агент итальянского футболиста Мино Райола.

– Да, Балотелли будет играть в Дортмунде, – передает издание слова Райолы.

Напомним, что в минувшем сезоне 26-летний нападающий забил 17 мячей в 28 матчах за «Ниццу», а также отдал 7 голевых передач. Контракт Балотелли с французским клубом истекает в конце этого месяца.

Ранее Райола рассказал об интересе к своему клиенту со стороны «Марселя». Также сообщалось, что нападающего намерен пригласить в «Зенит» новый тренер петербуржцев Роберто Манчини.