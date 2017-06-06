Мануэл Фернандеш признан лучшим игроком «Локомотива» в сезоне
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш голосованием болельщиков московского клуба признан лучшим игроком прошедшего сезона.
На втором месте оказался Алексей Миранчук, набравший 2160 голосов, сообщает официальный клубный сайт.
На третьей строчке – Маринато Гильерме, получивший признание 925-ти человек.
В минувшем сезоне «Локомотив» занял восьмое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны, завоевав путевку в Лигу Европы.
Фернандеш принял участие в 26-ти матчах, забил девять голов и отдал столько же результативных передач.
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