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Мануэл Фернандеш признан лучшим игроком «Локомотива» в сезоне

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш голосованием болельщиков московского клуба признан лучшим игроком прошедшего сезона.

На втором месте оказался Алексей Миранчук, набравший 2160 голосов, сообщает официальный клубный сайт.

На третьей строчке – Маринато Гильерме, получивший признание 925-ти человек.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял восьмое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны, завоевав путевку в Лигу Европы.

Фернандеш принял участие в 26-ти матчах, забил девять голов и отдал столько же результативных передач.

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