Данил «Dendi» Ишутин: Я рад, что ускоренное возрождение убрали

Игрок Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин в интервью CyberSport.ru поделился своим мнением о последних изменениях в Dota 2.

«В целом, по-моему, денай крипов расширяет возможности саппортов, которые стакают и отводят, так как это добавочный опыт и больше фарма на легкой линии. Разумеется, битвы за денай будут ярче на миде, но для большинства героев в приоритете всегда было золото. Вдобавок система камбэков по опыту сохраняется с 2014 года: мне кажется, стоит раз умереть — и все твои денаи теряют смысл. Противник тебя догонит, пока ты вернешься на линию.



Не могу точно сказать, хорошо это или плохо, но это кардинально изменило игру. Произошли сдвиги в стратегии, конкретно — на миде, где в целом стало проще. Мне кажется, что баланс игры постоянно смещается в этом направлении, и сейчас можно чаще допускать ошибки. Но после того, как святилища сделали неактивными до пятой минуты, стало необходимо, как и прежде, полагаться на регенерацию. Теперь лечение еще важнее. В игру возвращаются забытые было герои, способные харасить на миде в ранней стадии.



Что касается изменений в патче 7.06, я пока не понимаю ситуацию с крипами и с золотом. Сомневаюсь, что возрождение лесных существ раз в минуту приведет к большей популярности лесников вместо саппортов на четвертой позиции, но стакать наверняка будут чаще. Ротации фармящих игроков с саппортами будут продумываться тщательнее. Осадные крипы тоже станут появляться реже, но трудно сказать, повлияет ли их добавочный урон по башням на какие-либо конкретные стратегии [пуша], даже если принять во внимание изменения Chen или Helm of the Dominator. IceFrog особое внимание уделяет стратегиям пуша с участием героев, создающих иллюзии, вроде Naga Siren или Terrorblade. В предыдущем патче эти герои все еще относились к наиболее сильным.



Таланты в своем нынешнем виде интересны, и я рад, что ускоренное возрождение убрали. Думаю, что особенно не повезло Lion и Lone Druid. Что касается моего собственного коронного героя — Magnus, — я рад, что он не изменился. Считаю, что в этом патче он очень силен. У него интересные таланты, и я могу себе представить пользу от покупки Aghanim’s Scepter, но еще не вполне понимаю, насколько большую. Об этом говорить рановато.



Мне кажется, что сейчас очень сильны такие герои, как Magnus, Lina и Ursa. Lina всегда была просто невероятной, но конкретно этот патч сделал ее очень универсальной и надежной на всех стадиях игры. Против всех остальных героев есть контрпики, но и Magnus, и Lina могут хорошо стоять на линии, независимо от того, что за герой с другой стороны.



Я согласен с RAMZES666 из Virtus.pro, что Ursa — очень сильный герой. У него хорошая базовая броня, он может харасить мили-оффлейнеров противника вне линии, а на линии хорошо держится против многих стрелковых героев благодаря Poor Man’s Shield и высокой скорости передвижения. Даже после нерфа в 7.06 он способен многое выдержать.



На другом конце спектра — Monkey King, который из-за серьезных нерфов будет теперь появляться реже, особенно без Skull Basher и добавочного урона».



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