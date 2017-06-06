В Красноярске будут строить транспортную развязку для объектов Универсиады

Красноярский филиал Главгосэкспертизы России закончил рассмотрение проекта первого этапа пускового комплекса строительства в Красноярске транспортной развязки на правом берегу реки Енисей.

Развязка разгрузит дорожное движение в нескольких микрорайонах города и обеспечит доступ к Ледовому дворцу, одному из главных спортивных объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.



В результате строительства будет не только обеспечено транспортное сообщение с микрорайоном «Тихие зори», где возводится ледовый дворец «Платинум Арена», но и частично разгружено движение сразу в двух многонаселенных микрорайонах города — «Тихие зори» и Юго-Западном. Сама развязка будет выполнена в форме кольца с элементами «клеверного листа» — в полосе отвода обустроят проезжие части нескольких трасс и транспортное кольцо.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

