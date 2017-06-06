Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России проводит первую тренировку после товарищеского матча с Венгрией (3:0), сообщает «Р-Спорт».

Тренировка национальной команды под руководством Станислава Черчесова проходит в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

В занятии участвуют все игроки, работавшие на сборе в Австрии за исключением полузащитника Романа Зобнина, получившего травму в матче с Венгрией.

Тренировку команды посетил президент РФС, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

Напомним, 9 июня Россия сыграет с Чили на «Арене ЦСКА» в заключительном товарищеском матче перед Кубком конфедераций.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.