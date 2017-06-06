Тимма и Мбакве покинули «Зенит»

Нападающие Янис Тимма и Тревор Мбакве покинули «Зенит» по истечении контракта, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

- По истечении контракта было принято решение не продлевать сотрудничество, - говорится на официальном сайте.

Напомним, Янис Тимма выступал за «Зенит» с 2015 года, в составе команды он дважды стал бронзовым призером Единой Лиги ВТБ. В сезоне 2016/17 латвиец в ранге капитана провел 28 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем за матч набрал 12,6 очков, совершил 1,4 подбора и сделал 2,4 передачи

Тревор Мбакве перешел в петербургский клуб зимой 2016 года. В минувшем сезоне американец провел за «Зенит» 26 матчей, набрал в среднем 4,3 очка, совершил 3,9 подборов и сделал 0,7 передач.