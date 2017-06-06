Дэвид Симэн: Буду рад, если Харт перейдет в «Арсенал»

Бывший вратарь лондонского «Арсенала» Дэвид Симэн рассказал, что хотел бы видеть Джо Харта игроком «канониров».

«В том случае, если де Хеа перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Реал», то может запуститься цепочка и внимание на Харта вновь будет обращено. Сейчас сложно прогнозировать, где будет играть Джо, было бы неплохо, окажись он на «Эмирейтс», - цитирует Симэна Omnisport.

В прошедшем сезоне Харт защищал цвета «Торино», сыграл в 37-ми матчах и пропустив 64 гола.