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Дэвид Симэн: Буду рад, если Харт перейдет в «Арсенал»

Источник:  OmnisportКомментарии

Бывший вратарь лондонского «Арсенала» Дэвид Симэн рассказал, что хотел бы видеть Джо Харта игроком «канониров».

«В том случае, если де Хеа перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Реал», то может запуститься цепочка и внимание на Харта вновь будет обращено. Сейчас сложно прогнозировать, где будет играть Джо, было бы неплохо, окажись он на «Эмирейтс», - цитирует Симэна Omnisport.

В прошедшем сезоне Харт защищал цвета «Торино», сыграл в 37-ми матчах и пропустив 64 гола.

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