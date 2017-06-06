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Андрей Моисеев: Александр Лесун может не принять участия в чемпионате России

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев рассказал, что олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун может не принять участия в чемпионате России.

- Все ведущие спортсмены сборной России выступят на чемпионате России. Пока не могу подтвердить только участие Александра Лесуна. Лесун согласно своему плану подготовки может пропустить турнир, так как через несколько дней финал Кубка мира, - цитирует Моисеева «Р-Спорт».

Напомним, что финал Кубка мира пройдет 23-25 июня в Вильнюсе. Чемпионат России состоится 16-18 июня в Москве.

 

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