Эдуард Безуглов: Джикия тренируется в общей группе

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что защитник национальной команды Георгий Джикия тренируется в общей группе.

– Джикия сегодня тренируется с теми ребятами, которые провели вчера весь матч. Он в общей группе. Есть небольшие проблемы, связанные с ушибом сустава, но угроз для здоровья и тренировок не существует, – сказал Безуглов в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что 9 июня сборная Россия в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведет товарищеский матч с командой Чили. Встреча пройдет на поле стадиона «Арена ЦСКА» и начнется в 19:00 по московскому времени.

