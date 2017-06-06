Александр Бубнов: Брака у сборной России было в два раза больше, чем у «Реала»

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал матч сборной России против Венгрии.

«Мы точно не фавориты Кубка конфедераций, даже учитывая, что немцы привезут чуть ли не третий состав. В матче с венграми брак сборной России – 28,3, что почти в два раза выше, чем у «Реала» в финале Лиги чемпионов. Это тройка! Игра полезная, но она показывает, что нам будет очень трудно решить задачи, которые руководители, да и игроки ставят на Кубок конфедераций.

Очевидный негатив - это потеря Романа Зобнина. Думаю, это самое ужасное, что могло случиться в этом матче вообще. Вместо него появился Ерохин, но вполне можно использовать и Миранчука вместо второго нападающего. Варианты есть», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.