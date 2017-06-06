Александр Бубнов: Брака у сборной России было в два раза больше, чем у «Реала»
Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал матч сборной России против Венгрии.
«Мы точно не фавориты Кубка конфедераций, даже учитывая, что немцы привезут чуть ли не третий состав. В матче с венграми брак сборной России – 28,3, что почти в два раза выше, чем у «Реала» в финале Лиги чемпионов. Это тройка! Игра полезная, но она показывает, что нам будет очень трудно решить задачи, которые руководители, да и игроки ставят на Кубок конфедераций.
Очевидный негатив - это потеря Романа Зобнина. Думаю, это самое ужасное, что могло случиться в этом матче вообще. Вместо него появился Ерохин, но вполне можно использовать и Миранчука вместо второго нападающего. Варианты есть», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция