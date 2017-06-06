Эдуард Безуглов: Состояние Акинфеева нас радует

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, о состоянии здоровья голкипера национальной команды Игоря Акинфеева.

– По Акинфееву: его состояние нас радует, он не пропустил ни одной тренировки. Никаких дополнительных мероприятий по купированию болевых симптомов перед матчем и тренировками не осуществляем. Уверены, что та проблема, из-за которой он оставался в Москве, мешать ему работать в общей группе не будет, – передает слова Безуглова «Р-Спорт».

Напомним, что 9 июня сборная Россия в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведет товарищеский матч с командой Чили. Встреча пройдет на поле стадиона «Арена ЦСКА» и начнется в 19:00 по московскому времени.