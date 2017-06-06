Евгений Ловчев: Смолов показал – у нас есть мастера

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев объяснил, почему его порадовала игра Федора Смолова в матче со сборной Венгрии, который наша сборная России выиграла со счетом 3:0.

– Первым номером поставлю Федора Смолова. Он еще раскрепостил команду. Федор взял на себя игру, прошел, обыграл и отлично исполнил. А ведь Смолова три года критиковали. Оказывается, все можно поправить, было бы желание. Смолов – активен, быстр и, самое главное, он стал мастером. Федор показал всем, что у нас есть мастера. И это очень важно.