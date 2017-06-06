Евгений Ловчев: Смолов показал – у нас есть мастера
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев объяснил, почему его порадовала игра Федора Смолова в матче со сборной Венгрии, который наша сборная России выиграла со счетом 3:0.
– Первым номером поставлю Федора Смолова. Он еще раскрепостил команду. Федор взял на себя игру, прошел, обыграл и отлично исполнил. А ведь Смолова три года критиковали. Оказывается, все можно поправить, было бы желание. Смолов – активен, быстр и, самое главное, он стал мастером. Федор показал всем, что у нас есть мастера. И это очень важно.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 июня 2017 г.
Контрольный матч. #ВенгрияРоссия #HUNRUS 🇭🇺 🇷🇺0:1 20' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/XH6YkSKSsY
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция