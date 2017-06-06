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Виталий Мутко: Вопрос с трансляциями КК-2017 будет решен сегодня, максимум завтра

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с показом матчей Кубка конфедераций.

– Сегодня я общался с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Вопрос с трансляциями будет решен сегодня, максимум завтра, – цитирует Мутко ТАСС.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

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