Валерий Масалитин: В «Спартаке» наступила определенность

Бывший футболист Валерий Масалитин прокомментировал продление московским «Спартаком» контракта с главным тренером Массимо Каррерой.

«Сейчас наступила определенность, и это хорошо, потому что Каррере надо работать: планировать график предсезонной подготовки, определяться, кого продавать, кого отдавать в аренду, кого приглашать в команду, - приводит слова Масалитина. Сейчас предстоит самый ответственный этап - формирование команды.

Продление контракта - гарантия, что Каррера не уйдет досрочно? Все определит результат. Если «Спартак» повалится в первой части сезона, то, конечно, тренер будет уволен.

Но если в команде осталась атмосфера и налаженные игровые связи — это хорошо. А вот если нити управления командой будут потеряны, то может дойти и до увольнения. Мы же знаем, как это бывает. Тот же Хави Грасия подписывал контракт с «Рубином» на три года», - цитирует Масалитина «Газета.ру».

Ранее появилась информация, что Каррера продлил соглашение с красно-белыми до 2019 года.