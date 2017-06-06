Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл4 : 1Питтсбург
Футбол  Дания- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Масалитин: В «Спартаке» наступила определенность

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший футболист Валерий Масалитин прокомментировал продление московским «Спартаком» контракта с главным тренером Массимо Каррерой.

«Сейчас наступила определенность, и это хорошо, потому что Каррере надо работать: планировать график предсезонной подготовки, определяться, кого продавать, кого отдавать в аренду, кого приглашать в команду, - приводит слова Масалитина. Сейчас предстоит самый ответственный этап - формирование команды.

Продление контракта - гарантия, что Каррера не уйдет досрочно? Все определит результат. Если «Спартак» повалится в первой части сезона, то, конечно, тренер будет уволен.

Но если в команде осталась атмосфера и налаженные игровые связи — это хорошо. А вот если нити управления командой будут потеряны, то может дойти и до увольнения. Мы же знаем, как это бывает. Тот же Хави Грасия подписывал контракт с «Рубином» на три года», - цитирует Масалитина «Газета.ру».

Ранее появилась информация, что Каррера продлил соглашение с красно-белыми до 2019 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Аршавин и Халк вернутся в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛАршавин и Халк вернутся в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак» заинтересовался форвардом «Брюгге» Искьердо«Спартак» заинтересовался форвардом «Брюгге» Хосе Искьердо. Об этом сообщает издание France Football.Вратарь «Спартака-Нальчика» Антипов поедет с ЦСКА на сборМосковский ЦСКА пригласил на сбор в Австрию вратаря нальчинского «Спартака» Антона Антипова.Увольнение доктора Лю из «Спартака». Какие последствия?Увольнение доктора Лю из «Спартака». Какие последствия?История с увольнением главврача в «Спартаке» Лю Хуншена вызвала огромный резонанс и вызвала много новых вопросов.Эдуард Безуглов: Зобнину понадобится 4,5-5 месяцев на восстановлениеВрач сборной России Эдуард Безуглов назвал примерные сроки восстановления полузащитника национальной команды и московского «Спартака» Романа Зобнина.Гаджи Гаджиев: Денег нет – по магазинам не ходимГаджи Гаджиев: Денег нет – по магазинам не ходимГлавный тренер «Амкара» рассказал о финансовом положении клуба, отметил методиста Карреру и признался, почему не ждет праздника от ЧМ-2018.Дмитрий Полоз: Хочется пожелать здоровья Зобнину, нам его будет очень не хвататьНападающий сборной России по футболу Дмитрий Полоз рассказал, что ему удалось забить гол за национальную команду.Мы новый мир построим. Как Фурсенко изменил «Зенит» за 10 днейМы новый мир построим. Как Фурсенко изменил «Зенит» за 10 днейСергей Фурсенко занял должность председателя правления и президента «Зенита» 10 дней назад и за это время успел изменить почти все.Крестоносцы. Зобнин и еще 9 футболистов «Спартака» с разрывом «крестов»Крестоносцы. Зобнин и еще 9 футболистов «Спартака» с разрывом «крестов»«Советский спорт» вспоминает как восстанавливались игроки московского «Спартака» после травмы крестообразных связок колена.Мануэл Фернандеш признан лучшим игроком «Локомотива» в сезонеПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш голосованием болельщиков московского клуба признан лучшим игроком прошедшего сезона.Михаил Вартапетов: Причина травмы Зобнина очевидна – газонРуководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов высказался о травме полузащитника Романа Зобнина, которую он получил в матче за сборную России с Венгрией (3:0) в Будапеште.Совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат»Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров рассказал, что принято решение о переименовании футбольного клуба в «Ахмат».«Спартак» объявил о продлении контракта с Каррерой до 2019 годаГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера подписал новый контракт с клубом. Соглашение 53-летнего итальянца с красно-белыми рассчитано до 31 мая 2019 года.«Ростов» не будет продлевать контракт с защитником СимичемКак стало известно «Советскому спорт», «Ростов» не заинтересован в том, чтобы оставить у себя защитника Марко Симича.«Зениту» будет лучше без Данни. Даже если вы его любите – вы тоже согласитесь«Зениту» будет лучше без Данни. Даже если вы его любите – вы тоже согласитесьОчень полезно для нового «Зенита», что ностальгию об идеальном Данни не погубит начало отрезка Роберто Манчини.Константин Сарсания: Аршавин в «Зените»? Все возможноСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания высказался о возможном возвращении в команду Андрея Аршавина.Константин Сарсания: Возвращение Халка стало бы интересным вариантом для «Зенита»Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания высказался о возможном возвращении в команду форварда Халка.Смолов – он как Джеко, только говорит по-русскиСмолов – он как Джеко, только говорит по-русски«Советский спорт» ярко и красочно подводит итоги ведущих европейских чемпионатов.Роман Зобнин: Огромное спасибо за поддержку! Все будет хорошо (фото)Полузащитник сборной России Роман Зобнин обратился к болельщикам после контрольного матча с командой Венгрии (3:0).«Анжи» подпишет контракты с Солосиным и полузащитником «Зари»Голкипер «Томи» Алексей Солосин и полузащитник «Зари» Игорь Чайковский продолжат карьеру в «Анжи», сообщает официальный сайт «Матч ТВ».
Футбол
Сборная России тренируется в полном составе
Футбол
Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии»
Футбол
Лучано Спаллетти: С руководством «Интера» пожали друг другу руки
Футбол
Промес остался в сборной Голландии
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости