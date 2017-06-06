Генеральный менеджер «Салавата»: На месте «Авангарда» я бы договор с «Металлургом» не показывал

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд объяснил, почему считает переход Кирилла Семенова в уфимский клуб правомерным.

«Новокузнецк предложил нам сделать обмен, нас этот вариант устроил. Другой вопрос, что есть какие-то разногласия у Новокузнецка и Омска. Честно говоря, эти аргументы, которые были приведены, они не серьезные. В случае с Омском я бы на их месте вообще этот договор никому не показывал. Потому что в моем понимании – это криминал.

Что касается обращения самого хоккеиста. Тут момент такой: переход игрока из КХЛ в ВХЛ возможен только с согласия игрока. Семенов в том году играл в КХЛ, «Металлург» опустился в Высшую лигу. Получается, что те игроки, которых хочет оставить Новокузнецк, должны дать свое согласие на это. Но в данном случае мы делаем обмен в команду КХЛ и права игрока не ущемляются. И у меня есть сомнения относительно даты подачи заявления игроком, потому что они говорят, что игрок подал заявление 31 мая, насколько я себе представляю, «Кузня» должна была быть уведомленной об этом лигой. В «Металлург» никакой информации не поступало. Я так понимаю, что одни будут доказывать, что они уведомляли, другие, что не получали, а вот «Авангард» будет делать, это я вообще не знаю.

Что касается нас, то мы тоже подали претензию в арбитражный комитет, потому что мы считаем, что сделали все правильно, на законных основаниях, и нас мало волнуют эти разборки между Омском и Новокузнецком», – цитирует Вайсфельда «БИЗНЕС Online».

Напомним, ранее президент «Авангарда» заявил, что обмен Семенова нелегитимен.