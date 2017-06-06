Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл4 : 1Питтсбург
Футбол  Дания- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Генеральный менеджер «Салавата»: На месте «Авангарда» я бы договор с «Металлургом» не показывал

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд объяснил, почему считает переход Кирилла Семенова в уфимский клуб правомерным.

«Новокузнецк предложил нам сделать обмен, нас этот вариант устроил. Другой вопрос, что есть какие-то разногласия у Новокузнецка и Омска. Честно говоря, эти аргументы, которые были приведены, они не серьезные. В случае с Омском я бы на их месте вообще этот договор никому не показывал. Потому что в моем понимании – это криминал.

Что касается обращения самого хоккеиста. Тут момент такой: переход игрока из КХЛ в ВХЛ возможен только с согласия игрока. Семенов в том году играл в КХЛ, «Металлург» опустился в Высшую лигу. Получается, что те игроки, которых хочет оставить Новокузнецк, должны дать свое согласие на это. Но в данном случае мы делаем обмен в команду КХЛ и права игрока не ущемляются. И у меня есть сомнения относительно даты подачи заявления игроком, потому что они говорят, что игрок подал заявление 31 мая, насколько я себе представляю, «Кузня» должна была быть уведомленной об этом лигой. В «Металлург» никакой информации не поступало. Я так понимаю, что одни будут доказывать, что они уведомляли, другие, что не получали, а вот «Авангард» будет делать, это я вообще не знаю.

Что касается нас, то мы тоже подали претензию в арбитражный комитет, потому что мы считаем, что сделали все правильно, на законных основаниях, и нас мало волнуют эти разборки между Омском и Новокузнецком», – цитирует Вайсфельда «БИЗНЕС Online».

Напомним, ранее президент «Авангарда» заявил, что обмен Семенова нелегитимен.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Крикунов: Нас немножко в это межсезонье «подрезал» «Вегас», лучшие доступные иностранцы хотят тудаГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов рассказал о том, как проходит формирование состава команды на следующий сезон КХЛ.Пожертвуем лигой ради сборной? К чему приведет легализация аренды игроков в КХЛПожертвуем лигой ради сборной? К чему приведет легализация аренды игроков в КХЛОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко продолжает горячую тему о непростых взаимоотношениях между богатыми и бедными клубами.Власти Свердловской области не планируют сокращать финансирование «Автомобилиста»Правительство Свердловской области не будет сокращать финансирование «Автомобилиста», сообщил на заседании Законодательного собрания региона врио губернатора Евгений Куйвашев.Иванников перешел в «Ладу», Ратилайнен – в «Йокерит». Таблица переходов КХЛИванников перешел в «Ладу», Ратилайнен – в «Йокерит». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.КХЛ, закон или понятия? Зиновьев поставил лигу перед очень трудным выборомКХЛ, закон или понятия? Зиновьев поставил лигу перед очень трудным выборомРазбираемся с неожиданно нашумевшем «Делом Семенова», которое вскрыло весьма серьезную проблему в нашем хоккейном хозяйстве.Эллисон перейдет в магнитогорский «Металлург»Бывший форвард минского «Динамо» Мэтт Эллисон станет игроком магнитогорского «Металлурга». Об этом сообщает «Бизнес ONLINE».ХК «Сочи» проведет сбор в Финляндии и сыграет на двух предсезонных турнирахХК «Сочи» опубликовал на официальном сайте план подготовки к регулярному чемпионату КХЛ сезона 2017/2018.Михаил Грабовский: «Динамо-Минск» – проект, который непонятно к чему идет и куда катитсяБелорусский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Михаил Грабовский высказался о положении минского «Динамо».Директор «Автомобилиста»: Уход Коваржа стал большой ошибкойДиректор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал итоги прошедшего сезона и поделился своим видением будущего команды.Владимир Шалаев: «Авангард» считает обмен Семенова в «Салават Юлаев» недействительнымПрезидент «Авангарда» Владимир Шалаев сказал, что клуб считает обмен форвард Кирилла Семенова из новокузнецкого «Металлурга» в «Салават Юлаев» противоречащим регламенту.«Кузня» обменяла Семенова в «Салават Юлаев»Нападающий Кирилл Семенов перешел из новокузнецкого «Металлурга» в «Салават Юлаев». Об этом сообщает официальный сайт «Кузни».«Барыс» не стал продлевать контракт с ХудяковымПо информации издания Шайба.kz, в «Барысе» приняли решение не продлевать контракт с нападающим Максимом Худяковым.Панарин, Малкин или Гусев? Рейтинг самых крутых наших игроков сезона 2016/17Панарин, Малкин или Гусев? Рейтинг самых крутых наших игроков сезона 2016/17Обозреватель «Советского спорта» называет наиболее заметных российских хоккеистов прошедшего сезона в КХЛ и НХЛ. Не согласны? Спорьте!Эллиотт Фридман: Ковальчук все еще заинтересован сыграть в НХЛ в следующем сезонеИнсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман уверен, что нападающий Илья Ковальчук все еще хочет играть в НХЛ.Максим Мамин: У меня было все хорошо в ЦСКА. Но считаю, что пора ехать в НХЛМаксим Мамин: У меня было все хорошо в ЦСКА. Но считаю, что пора ехать в НХЛОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у форварда ЦСКА Максима Мамина, который подписал двухлетний контракт с «Флоридой».Хоккейный ЦСКА пополнился двумя защитникамиХоккейный клуб ЦСКА пополнился двумя молодыми защитниками, в систему армейцев перешли Егор Цветков и Константин Беркутов.Максим Мамин: Переход во «Флориду» не связан с усилением ЦСКА в межсезоньеНовичок «Флориды» российский нападающий Максим Мамин рассказал, почему решил отправиться за океан этим летом.Защитник Роман Савченко подписал новый контракт с «Барысом»Защитник Роман Савченко и «Барыс» подписали односторонний контракт, рассчитанный на один год.В «Далласе» оценивают шансы на возвращение Ничушкина как 50 на 50Форвард ЦСКА Валерий Ничушкин может выйти на уровень форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина. Об этом заявил директор скаутской службы «Далласа» Джо Макдоннелл, который высказался о возможном возвращении 22-летнего форварда в НХЛ.Борис Майоров: Вслед за «Кузней» КХЛ могут покинуть «Югра», «Амур» и «Лада»Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров назвал несколько клубов, которые могут покинуть КХЛ уже по окончанию следующего сезона.
Футбол
Сборная России тренируется в полном составе
Футбол
Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии»
Футбол
Лучано Спаллетти: С руководством «Интера» пожали друг другу руки
Футбол
Промес остался в сборной Голландии
все новости
Металлург Нк
Металлург Нккалендарьстатистика
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
Кирилл Семёнов
Кирилл Семёноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости