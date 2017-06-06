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Дмитрий Полоз: Хочется пожелать здоровья Зобнину, нам его будет очень не хватать

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Нападающий сборной России по футболу Дмитрий Полоз рассказал, что ему удалось забить гол за национальную команду.

- После вчерашней игры все хорошо. Первая игра всегда очень важна. Важно было победить. Надо анализировать игру и двигаться вперед. У тренера настроение отличное, двигаемся. Очень приятно, что забил. Я долго не мог забить и рад, что наконец мне удалось. Надеюсь, что все так и пойдет и я еще много голов забью.

Также мне хочется пожелать здоровья Роману Зобнину, скорейшего выздоровления, нам его будет очень не хватать. Мы с ним на связи, - передает слова Полоза «Р-Спорт».

Напомним, что 9 июня сборная Россия в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведет товарищеский матч с командой Чили. Встреча пройдет на поле стадиона «Арена ЦСКА» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

 

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