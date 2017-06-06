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Эдуард Безуглов: Зобнину понадобится 4,5-5 месяцев на восстановление

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Врач сборной России Эдуард Безуглов назвал примерные сроки восстановления полузащитника национальной команды и московского «Спартака» Романа Зобнина.

– К сожалению, вчера во время игры Зобнин получил травму. В России сразу по прилету ему сделали МРТ. Он полетит в Италию, где с очень большой долей вероятности будет операция в виде пластики крестообразной связки. Ориентировочно после клиники около 4,5-5 месяцев восстановления. Но загадывать сложно, – передает слова Безуглова «Р-Спорт».

Напомним, что 9 июня сборная Россия в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведет товарищеский матч с командой Чили. Встреча пройдет на поле стадиона «Арена ЦСКА» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

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