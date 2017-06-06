Марио Лемина: Хочу играть больше

Полузащитник «Ювентуса» Марио Лемина выразил надежду, что в новом сезоне получит больше игрового времени.

«Я доволен сезоном, мы сыграли в финале Лиги чемпионов и выиграли серию а, я играю с футболистами высочайшего уровня. Правда, у нас очень серьезная конкуренция за место в основе.

У меня контракт на три года и следующий сезон я начну в Турине, если ничего не произойдет. Летнее трансферное окно – длинное, посмотрим.

Агент говорил, что были запросы на меня от других команд, но ничего предметного. Мне 23 года и я хочу много играть, показать все, что умею. Надеюсь, что мы вместе с «Ювентусом» найдем решение», - цитирует Лемину Foot Mercato.

В прошедшем сезоне Лемина принял участие в 28-ми матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 4 млн евро, а его контракт с туринским клубом рассчитан до 2020 года.